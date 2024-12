Quotidiano.net - Speleologa bloccata nella grotta. Corsa contro il tempo per salvarla. Nel 2023 cadde nello stesso punto

FONTENO (Bergamo) Per riportare Ottavia Piana alla luce del sole potrebbero volerci diversi giorni, forse più delle 40 ore e due notti servite per recuperarla quando il 2 luglio, all’interno della stessa, era rimastadopo una frattura. Ottavia è ancora lì, nell’Abisso Bueno di Fonteno, in provincia di Bergamo, incastrata da sabato sera dopo essere caduta per almeno cinque metri e essersi ferita in modo forse più grave rispetto alla prima volta, quando si era fatta male al ginocchio e a una gamba. Trentadue anni, una grande esperienza alle spalle, ladi Adro, nel Bresciano, avrebbe diverse fratture e ferite anche al volto. L’allarme è scattato alle 22.22 di sabato sera, quando alcuni suoi compagni di spedizione sono usciti dall’antro, che è estesissimo e ancora per la sua maggior parte inesplorato.