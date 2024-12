Sciogliere il cioccolato | scopri i metodi per farlo correttamente

Leggi su Donnaup.it

Sembra banale, mailper realizzare ganache o altri deliziosi manicaretti non è affatto un’operazione scontata o semplice.Può capitare, infatti, di esagerare con le temperature o i tempi, pena il fallimento delle nostre aspettative. Ci troviamo così con un composto bruciacchiato, granuloso, assolutamente insoddisfacente e non idoneo ad essere utilizzato.In realtà, però, seguendo alcune accortezze, i nostri tentativi non saranno più vani, anzi, riusciremo nell’intento senza fallire più.Iper riuscirci sono 3:bagnomaria,microonde,forno.Possiamo fondere qualsiasi tipo di: amaro, al latte, bianco, senza eccezione, ma tenendo presente che i tempi variano a seconda della tipologia. Quello amaro, infatti, si scioglie più lentamente perché contiene burro di cacao in percentuali minime, sempre se presente.