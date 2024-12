Ilrestodelcarlino.it - Recuperato il cadavere nel Po: potrebbe essere Leandro Battilana

Ferrara, 16 dicembre 2024 – Una tragica fine che attende conferme. Infatti, ildell’uomo individuato nella giornata di domenica 15 dicembre, in un canale a ridosso dell’Isola dei Gabbiani alla foce del Po nel territorio del comune di Ariano Polesine (Ro), sarebbe dalle prime informazioni quello di, 82 anni, di Ferrara. Il recupero del corpo è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi ad opera dei vigili del fuoco. Le ricerche erano iniziate ieri, dopo la segnalazione di alcuni pescatori per la presenza di un corpo. Le ricerche dei vigili del fuoco delle squadre di Adria e Rovigo, interrotte ieri sera per la bassa marea, sono riprese questa mattina con l’individuazione del corpo da parte di una squadra SAF speleo Alpino Fluviali), che l’hanno individuato e