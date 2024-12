Sport.quotidiano.net - Primavera 1. La Juventus fa il colpo. Milan battuto in casa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il(nella foto il tecnico Federico Guidi) perde incontro lae si stacca dalle prime posizioni della classifica nel campionato1. Pugno e Di Biase rendono vana la rete di Sala per i rossoneri, ora sesti a causa del sorpasso operato dalla Lazio. In testa alla graduatoria resta il Sassuolo, che grazie alla vittorialinga per 2-0 sulla Fiorentina supera il terzetto formato dalla stessa Viola, dall’Inter (che sabato ha3-0 l’Atalanta fuori) e dalla Roma. Giallorossi scatenati: 6-1 all’Udinese in Friuli che vale la quinta vittoria consecutiva in campionato. M.T.