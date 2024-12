Movieplayer.it - Luca Guadagnino: "La miglior performance di Julia Roberts la vedrete in After the Hunt"

Leggi su Movieplayer.it

Il regista italiano è convinto che la star sarà straordinaria nel suo prossimo lungometraggio.sarà una delle star che arricchiranno il cast del prossimo film dithe, e il regista non ha dubbi: l'attrice fornirà proprio nel suo film la suain carriera.ne è assolutamente convinto e ne ha parlato durante il podcast di Marc Maron, WTF with Marc Maron, lanciandosi in una dichiarazione particolarmente audace sulla prossima prova attoriale di. Momentoe "Ho sempre amato" ha dichiarato"Sono un grande fan, è un'altra incredibile star del cinema: ha qualcosa che non tutti hanno". Il regista ha raccontato l'emozione provata nel .