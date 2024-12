La signora si commenta da sola Sonia Bruganelli e Laura Freddi dopo questa è finita Il gelo da Caterina Balivo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nuovo scontro, anche se a distanza, tra. Teatro, lo studio de La Volta Buona, dove era avvenuto il precedente e dovesi è sentita in dovere di intervenire. Ma andiamo con ordine. Nel segmento dedicato a Ballando con le Stelle, la conduttrice ha accolto nel suo studioper rispondere alle dichiarazioni della exBonolis a Belve.ha spiegato infatti comepensava fosse un’amica, ma ultimamente sta rivalutando il tutto a causa di alcuni suoi comportamenti. Secondo lei, infatti, lasarebbe sempre nella trasmissioni tv a parlare di lei, sostenendo che per quanto venga invitata lei non ha mai partecipato e lanciato varie frecciate.Leggi anche: “E sono 17”. Festa grande per Adele, la piccola di casa.