Lapresse.it - Gaza, raid Israele su scuola a Khan Younis: 20 morti

Prosegue il conflitto in Medio Oriente all’indomani della telefonata tra Benjamin Netanyahu e Donald Trump, in cui il premier israeliano ha parlato al presidente americano eletto della “necessità di completare la vittoria” su Hamas a. In Siria, intanto, dopo che ieri, domenica, il leader dei ribelli al-Jolani ha incontrato l’inviato Onu nel Paese, Geir Pedersen, nei prossimi giorni si recheranno a Damasco i vertici diplomatici europei, ha annunciato l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas. Ecco tutte le notizie di oggi IN AGGIORNAMENTOKallas: “Vertici diplomatici Ue andranno a Damasco”“Sabato sono andata in Giordania. Incontrerò le nazioni arabe, così come la Turchia e gli Stati Uniti, per discutere i principi di impegno con la nuova leadership della Siria, cosa ci si aspetta da loro. Penso che sia molto importante che gli attori regionali e gli attori internazionali vedano il quadro allo stesso modo, che questo paese sia stabile, pacifico e con un governo inclusivo.