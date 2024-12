Amica.it - Dal modello rétro a quello effetto biker jacket, dalla versione corta a quella lunga, fino alla wild card della stagione

Leggi su Amica.it

Una giacca shearling è per sempre. Il suo fascino senza tempo ritorna ognifredda a farsi amare e non è difficile capire come mai. Questo soprabito invernale ha infatti tante carte da giocare a suo favore. In primis il suo essere caldissimo, avvolgente e pratico. Impossibile non avere voglia di indossarlo da mattina a sera quando le temperature scendono vertiginosamente. Mache non si deve pensare è che si tratti di un capo basico che non cambia mai. La sua capacità di trasformarsi è uno dei suoi punti di forza maggiore. Chi ha voglia di puntare su modelli semplici e classici, può trovare senza dubbioche cerca anche nelle boutique di vintage e second hand. Ma per chi èricerca di qualcosa di diverso dal solito, questaavrà l’imbarazzoscelta.