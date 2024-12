Agi.it - Corsa contro il tempo tra fango e freddo per salvare la speleologa intrappolata

Leggi su Agi.it

AGI - Umidità,e buio. Da un giorno e mezzo, squadre del Soccorso Alpino e Speleologico e personale sanitario, stanno operando in profondità nella grotta 'Abisso Bueno Fonteno' in provincia di Bergamo tra il lago d'Iseo e quello di Endine. Dalla serata di sabato scorso sono in corso le operazioni per trarre in salvo labresciana Ottavia Piana, 32 anni, rimasta. Già nel 2023 laaveva avuto un analogo incidente nella stessa grotta ma, come riferisce il Soccorso alpino, in un altro punto. I soccorritori, che operano con lampade frontali, questa mattina hanno fatto sapere che l'infortunata "è vigile e collaborativa". In queste ore la difficoltà maggiore è legata al fatto che il tratto più stretto non è ancora stato superato dalla barella e da altri soccorritori.