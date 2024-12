Secoloditalia.it - Con Romeo in Lombardia la Lega riparte dal Nord. Salvini: “Ma la scelta nazionale non si discute”

Eletto per acclamazione al congresso regionale, Massimiliano, capogruppo dei senatori, è il nuovo segretario dellaLombarda. Dopo i ritiri di Cristian Invernizzi e Luca Toccalini era rimasto l’unico in corsa. Consi apre un nuovo corso all’insegna del recupero delladelle origini con attenzione particolare al territorio e alla militanza. Una svolta identitaria chedal, nel rispetto delle tante sensibilità, forse troppe, che nell’ultimo anno e mezzo hanno diviso il Caroccio.è il nuovo segretario dellaLombardaIl giorno dopo nessuno dei big nega le difficoltà ma tutti augurano “buon lavoro” al capogruppo dei senatori leghisti. “Se siamo arrivati fin qui è perché ce lo siamo meritato con un anno e mezzo di lavoro sul territorio” ha dettosubito dopo l’elezione per acclamazione.