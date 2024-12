Secoloditalia.it - Calenzano, l’impianto resterà chiuso per 2 mesi. Era in fase di aggiornamento il piano di Eni

di, teatro della strage sul lavoro che ha causato la morte di cinque operai,sotto sequestro per due. La procura di Prato ha assegnato 60 giorni di tempo ai consulenti incaricati di consegnare una relazione sul deposito Eni di(Firenze). Per due, quindi, rimangono interrotte tutte le attività di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione di carburanti e altri prodotti petroliferi gestiti. Lo si apprende dopo il primo sopralluogo tecnico che si è svolto oggi, a una settimana dal disastro, degli inquirenti con gli esperti incaricati di redigere una relazione tecnica sulindustriale., impianto sotto sequestro per 2Intanto domani una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sfruttamento e sicurezza nei luoghi di lavoro (composta dal presidente Tino Magni, Avs, Susanna Camusso, Pd, e dalla senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini) svolgerà un sopralluogo dove è avvenuta l’esplosione che ha causato la morte degli operai lo scorso 9 dicembre.