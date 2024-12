Thesocialpost.it - Brutale aggressione al campione austriaco, è grave: mondo del calcio sotto shock

Leggi su Thesocialpost.it

Un episodio di inaudita violenza, avvenuto a Vienna per motivi non ancora chiariti, ha funestato l’ambiente del. Guido Burgstaller, attaccante del Rapid Vienna e volto noto deleuropeo, è stato vittima di unanel centro di Vienna. L’episodio, avvenuto nel fine settimana, ha causato gravi lesioni al giocatore, che attualmente si trova ricoverato in ospedale con fratture alla base del cranio.La dinamica dell’Secondo quanto riferito dal Rapid Vienna in un comunicato ufficiale, Burgstaller è stato colpito violentemente da un individuo ancora non identificato. L’è avvenuta in pieno centro cittadino alla presenza di testimoni, ma l’identità dell’autore del gesto resta ignota.Il colpo, definito “” dal club, ha provocato la caduta del giocatore e le conseguenti ferite gravi alla testa.