Lapresse.it - Bce, Lagarde: “Ci aspettiamo altri tagli ai tassi”

Leggi su Lapresse.it

La presidente della Banca Centrale Europea, Christine, afferma che presto ci saranno nuovideidi interesse. “L’attuale posizione politica è restrittiva. Ma se i dati in arrivo continueranno a confermare la nostra linea di base, la direzione di marcia è chiara e cidi abbassare ulteriormente idi interesse“, ha detto la leader di Francoforte a Vilnius in occasione del decimo anniversario dell’introduzione dell’euro in Lituania. “In termini di orientamento futuro, in precedenza avevamo detto che ‘manterremo idi riferimento sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario‘. Questa tendenza era necessaria in un contesto di elevata inflazione realizzata e di elevata incertezza sull’inflazione futura. Ma non riflette più l’evoluzione del panorama macroeconomico, le nostre prospettive di inflazione o l’equilibrio dei rischi a essa correlati.