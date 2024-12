Ilfattoquotidiano.it - Archiviata dal gip l’inchiesta per violenza sessuale nei confronti dei giornalisti Sara Giudice e Nello Trocchia

Ilper le indagini preliminari di Roma ha archiviato l’accusa dineidel giornalistae della compagna, la giornalista televisiva. I due erano stati accusati da una collega che li aveva denunciati sostenendo di essere stata molestata e di non essere in sé in quanto drogata con il Ghb durante una festa di compleanno il 29 gennaio del 2023. Era stata la stessa procura della Repubblica di Roma a sollecitare l’archiviazione. Nella denuncia, presentata il 2 febbraio dell’anno scorso, la ragazza aveva dichiarato di essere stata toccata e baciata in taxi dove si trovava assieme ai due cronisti che hanno sempre respinto le accuse. A causa della denuncia e del, oraaveva visto interrotto il rapporto di lavoro con la Rai.