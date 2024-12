Sport.quotidiano.net - Adamant, torna il sereno. E domenica c’è Pordenone

Un successo esterno che ridà morale e tranquillità in vista dell’ultimo impegno dell’anno solare,in casa contro. L’ha passato unaserena e altrettanto farà oggi, nel secondo dei due giorni di riposo concessi da coach Benedetto dopo la vittoria sul campo di Montebelluna. Nonostante il modesto valore degli avversari, a tutti gli effetti una squadra di under 19, talentuosi ma pur sempre giovanissimi, Ferrara è stata brava ad incanalare in fretta la sfida sui binari a lei più congeniali: 11-24 al 10’, 23-51 all’intervallo in una partita che dopo appena due quarti era già finita. Coach Benedetto ha avuto risposte positive da tutti i suoi effettivi, e in particolare dalla ‘young connection’ formata da Dioli e Yarbanga: 31 punti in due, e una crescita che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.