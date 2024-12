Formiche.net - Ad Atreju una Meloni “di lotta”. Il Pd? Più sindaci e meno establishment. Parla Sorice

Giorgia, dal palco della “sua”più da leader di partito che da presidente del Consiglio dei ministri. Un discorso militante, in cui non vengono risparmiate critiche a tanti dei suoi avversari. Da Elly Schlein a Romano Prodi. Il suo essere “die di governo” le continua a garantire un ottimo appeal sull’elettorato. Mentre il Pd “deve consolidare la leadership della segretaria e lavorare con gli amministratori”. A dirlo a Formiche.net è il sociologo e docente de La Sapienza, Michele.Il passaggio su Romano Prodi ha destato diverse reazioni. È un modo per sottolineare la possibile insidia rappresentata dall’ex premier?nel suo intervento ha citato tantissimi avversari, non lesinando attacchi. Mi sembra una tattica molto comune nella comunicazione politica, che ha utilizzato anche la presidente del Consiglio.