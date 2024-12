Quotidiano.net - Vendere on line, il 54% degli acquisti inizia da una ricerca. Come conquistare il cliente in 7 mosse

Roma, 15 dicembre 2024 – Le abitudiniacquirenti nell’era digitale sono profondamente cambiate. Si parte non più dalla curiosità di un prodotto visto in vetrina, ma da unafatta per capire la qualità, i difetti, e tutte le caratteristiche di un prodotto, che poi verrà probabilmente comprato on, dopo aver letto recensioni e, magari, essersi informati anche su forum e community. I dati del Global Consumer Insights Pulse Survey June Il Global Consumer Insights Pulse Survey June 2023 conferma questa tendenza: il 54% dei consumatori consulta i motori diprima di effettuare un acquisto, segue Amazon con il 35%, il 34% visita il sito web dell’azienda, e il 31% si rivolge ai social media. I siti specializzati in confronti di prezzi sono visitati dal 29% dei pre-acquirenti, con una forte incidenza tra i membri della Generazione Z.