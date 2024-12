Metropolitanmagazine.it - Teo Mammucari dice la verità dopo la “figura” a Belve: “Non sto bene, prendo il Lexotan”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Teooggi è stato intervistato da Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano e ha parlato dell’intervista a. L’ospitata di Teoè già entrata a pieno diritto nella storia della televisione. Il conduttore, noto per la sua ironia tagliente e il carattere fumantino, non è riuscito a gestire lo spirito del programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, abbandonando lo studio tra le polemiche. Un gesto rabbioso e clamoroso che ha sollevato discussioni e polemiche, il tutto mostrando un lato inaspettato di.“Quando uno prende ilper dormire non sta, ho parlato con alcuni amici e mi hanno detto che passa tutto in fretta, ma io sto pensando di sospendere il teatro e ho detto al mio agente che miun anno sabbatico dalla tv. Non sto