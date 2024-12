Secoloditalia.it - Speleologa bloccata nella stessa grotta “maledetta” dove era stata salvata in extremis due anni fa

Sono in corso le operazioni del Soccorso Alpino e Speleologico per riuscire a mettere in salvo Ottavia Piana, larimasta intrappolata e feritaBueno Fonteno, in provincia di Bergamo. Un’operazione complessa, fanno sapere dal Soccorso Alpino, sottolineando che i ”soccorsi potrebbero durare più giorni di lavoro”. La donna nel luglio del 2023 era rimastaa 150 metri di profondità per un infortunio alla gamba e fu messa in salvo dopo oltre 40 ore grazie al lavoro dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico.LaOttavia Piano e laL’allarme è stato lanciato da alcuni amici della donna intorno alle 22.30 di ieri. Sul posto sono presenti squadre del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige.