Bergamonews.it - Soffre e suda ma l’Atalanta vince ancora: è in queste gare che si vede la sua forza

Leggi su Bergamonews.it

Cagliari.ma lasupera di misura il Cagliari e torna dalla Sardegna con 3 punti preziosissimi.È stata una partita difficilissima, contro una squadra fisica, una delle peggiori da affrontare dopo il match di martedì contro il Real. Nella prima frazione il Cagliari si è reso maggiormente pericoloso e Carnesecchi ha dovuto fare gli straordinari salvando la sua porta in almeno 4 occasioni. I nerazzurri sono apparsi lenti e stanchi, superati costantemente dai gagliardi avversari.Nella ripresa Gasp, seppur a step, cambia completamente l’attacco sostituendo uno spento Retegui con Lookman ed inserendo Samardzic e Zaniolo per Cdk e Pasalic. Il nigeriano e soprattutto Zaniolo cambiano l’inerzia del match, tanto che è proprio quest’ultimo a portare in vantaggio i nostri con una bella deviazione.