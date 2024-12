Si chiude con Bergamo il girone di andata del Bisonte Firenze

Leggi su Corrieretoscano.it

– Siild’della serie A1 Tigotà, con Ilche alle 17 del 15 dicembre ospitaa Palazzo Wanny in quella che sarà anche l’ultima fatica di un tour de force da cinque partite in sedici giorni. La vittoria di mercoledì nel recupero contro Cuneo ha restituito fiducia e morale alle bisontine, che hanno riguadagnato un discreto margine sulla zona retrocessione (+ 5) e che conservano ancora una piccolissima speranza di qualificarsi ai quarti di Coppa Italia: per centrare il traguardo (sotto forma di ottavo posto) servirebbe un successo per 3-0 o 3-1 contro– che precede la squadra di Bendandi di sei lunghezze – e una contemporanea sconfitta per 0-3 o 1-3 di Vallefoglia con Cuneo, ma al di là di questo difficile incastro di risultati, l’obiettivo è sicuramente girare la boa mettendo in cascina altri punti, per approcciare con ancora più entusiasmo ildi ritorno.