Il commercio che cambia | Il futuro dei negozi storici non sarà semplice

PONTEDERA Pensare al corso Matteotti di Pontedera senza la grande vetrina dei Magazzini Chiarugi o senza il centralissimo Galletti è uno sforzo di immaginazione che diventa realtà in una fotografia delcittadino in evoluzione. Come saranno idi domani? Qualela nuova trasformazione della via dello shopping? Se lo chiede l’amministrazione, i cittadini, le associazioni di categoria e tutti coloro che da generazioni conoscono Pontedera anche per la forte attrattiva commerciale e i suoi. "Quello che stiamo vivendo è causato da molti fattori – dice Alessandro Lonsi presidente del Centro Commerciale Naturale e titolare delo storico Ghera –. Di sicuro il mancato ricambio generazionale ha colpito alcune attività decennali, l’altro punto però riguarda la struttura stessa delo.