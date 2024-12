Lanazione.it - Firenze, i corsi di inglese diventano regali solidali per l’Associazione Pane Quotidiano

Leggi su Lanazione.it

, 13 dicembre 2024 - “Se non puoi ricevere un miracolo dalla vita, puoi sempre scegliere di essere un miracolo per la vita degli altri.” La citazione colta tratta da una riflessione di Nick Vujicic può essere utile a inquadrare l’iniziativa di raccolta fondi destinate alle persone più bisognose, promossa da alcune realtà fiorentine che hanno deciso di fare rete per il sostegno delODV, attiva sul territorio da oltre 125 anni. Grazie alla campagna solidaristica promossa da My English School e al prezioso contributo di realtà locali come Radio Taxi 4242, SMS fra i Tassisti Fiorentini, So.Co.Ta. e la Onlus Fratellanza Fiorentina, è stato possibile acquistare un pacchetto di 400 mesi di lezioni di, destinati a promuovere l'istruzione e la solidarietà sul territorio.