Figline, ecco la prova. Trovata la casa-mulino che fu di Donatello

Individuato nel cuore dell’antico borgo didi Prato ilappartenuto a. Si tratta dell’abitazione privata di una famiglia residente, lungo la Bardena, il cui nucleo architettonico è ladel grande artista. "È stato un impegno importante, intenso che, a tratti, mi ha emozionato molto. Ora presenterò il risultato della mia ricerca alla gente di, è sempre stato questo il mio obiettivo. Dare visibilità oltre che all’eccezionale ritrovamento storico anche a questo luogo bellissimo, che ormai sento parte di me e del mio lavoro. Me ne sono accorta durante l’alluvione del 2023, per il dispiacere che hoto, che aavevo legato un pezzo della mia vita". Con queste parole Silvia Sinibaldi – funzionario archivista, responsabile del settore catasti all’Archivio di Stato di Firenze – si prepara alla conferenza di mercoledì prossimo all’Archivio di Prato, in palazzo Datini, durante la quale mostrerà agli abitanti della frazione l’esito della sua minuziosa ricerca storica che dopo la scoperta straordinaria, che lei stessa aveva effettuato nel 2022 all’Archivio di Stato di Firenze, dell’atto inedito di donazione, datato 1460, tra– l’autore del Pulito del duomo di Prato – e il nipote Giovanni di Buonaiuto Lorini Cavalloni.