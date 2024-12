Bravi i Pinguini, epocale Marracash, noiosi Il Volo. E che disastro Tony Effe - Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Leggi su Open.online

Basta distrarsi un attimo e nella discografia italiana succede di tutto, per esempio che escano tre dei dischi miglioristagione. Quello di conferma deiTattici Nucleari, quellodi, quello ultraterreno dei fratelli Thasup e Mara Sattei. Ma la lista degli album valevoli di menzione non finisce qui. Esaltante quello di Luca Romagnoli, fantastico quello degli Assalti Frontali, intrigante quello di Sarafine, visionario quello dei Fuera. Non è che tutto vada sempre per il meglio, è chiaro. Quello di Raf per esempio non convince fino in fondo, quello diBoy è di una noia inenarrabile, quello di Bello Figo inconcepibile, brutto fino al grottesco. Nella sezione singoli troviamo Gianni Morandi,un sempre ottimo Geolier, dei sempre epici Elio e le Storie Tese, il miglior Rkomi di sempre, (a sorpresa) un buon Rondodasosa, due giganti come Ghemon e Nitro, ma anche due splendide interpreti come Tosca e Ginevra.