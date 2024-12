Ilgiorno.it - Bonifica della diossina, via libera a Cesano Maderno

Leggi su Ilgiorno.it

Via, ora l’analisi sui terreni contaminati dalladell’Icmesa si sposta a Seveso, per passare allavera e propria - preliminare a ogni intervento di Pedemontana sull’area - a partire da gennaio. I risultati del monitoraggio preliminare sono stati presentati nei giorni scorsi al tavolo permanente dei lavori didi Pedemontana nella sede di Monza di Arpa. Oltre al presidente del Wwf Lombardia, Gianni Del Pero, c’erano i sindaci diGianpiero Bocca e di Seveso, Alessia Borroni, il direttore generale di Pedemontana, Sabato Fusco, Regione, Provincia, Ats, Arpa, Cal, associazioni e liste civiche. "Sono state fornite le prime informazioni sull’esito delle analisi effettuate sulla qualità dell’aria nelle aree interessate dallae dei terreni che saranno movimentati per la", spiega il geologo medese Gianni Del Pero, dall’ottobre 2023 supervisore delle operazioni tecniche di, dopo essere stato per anni consulente dei comuni interessati dalla