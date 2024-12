Biccy.it - Andreas Muller e Veronica Peparini si sposano: la proposta di matrimonio

Leggi su Biccy.it

Il mese scorso sono circolati dei rumor su una possibiledifatta danel backstage de La Talpa. Le voci erano fondate, visto che oggi Silvia Toffanin a Verissimo ha ospitato la coppia ed ha mandato in onda le immagini in cui si vede il ballerino che chiede alla sua compagna di sposarlo.Nella clip in questione si vede il vincitore di Amici di Maria che si inginocchia e fa la sua promessa didavanti agli altri concorrenti de La Talpa: “Io ein questi anni ne abbiamo vissute tantissime. A parte il gioco siamo stati due individui che probabilmente hanno deciso di vivere il loro amore contro pregiudizi, barriere e tutto, non ci siamo fermati davanti a nulla. Siamo arrivati a fare più di quello che pensavamo. Abbiamo anche messo al mondo due meraviglie che si chiamano Ginevra e Penelope.