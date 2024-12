Ilgiorno.it - Suor Anna Donelli spiega al pm i suoi rapporti con i boss. “Il Vangelo non giudica”

Brescia – Due ore e mezza abbondanti di interrogatorio, durante il quale ha contestato punto per punto le condotte che la procura - con l’avallo del gip - le imputa., la 57enne religiosa cremonese storica volontaria delle carceri - da San Vittore, a Milano, a Canton Mombello, a Brescia - non ci sta a passare per l’amica deidella cosca. Dalla scorsa settimana è ai domiciliari nella sua abitazione alla periferia di Milano, nell’ambito di una doppia inchiesta della Dda di Brescia, appunto con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Per gli inquirenti ha dato una mano concreta e continuativa a Stefano Terzo Tripodi e al figlio Francesco, presunti capi di una potente ‘locale’ ‘ndranghestista contigua alla cosca calabrese Alvaro di Sant’ Eufemia d’Aspromonte, radicata nel Bresciano, capace di attrarre nella propria orbita imprenditori, politici e persino, stando all’accusa, proprio una religiosa.