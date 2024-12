Lanazione.it - Stacca 80 metri di grondaie in rame da una villa posta sotto sequestro: arrestato

Fucecchio (Firenze), 14 dicembre 2024 – Armato di tenaglie,va leinda una. Ma è stato sorpreso dai carabinieri e così per un cittadino albanese, 23 enne, già noto alle forze dell'ordine e irregolare su territorio nazionale, è scattato l'arresto con l'accusa di tentato furto aggravato. È accaduto il 12 dicembre a Fucecchio (Firenze). Il tribunale di Firenze ha convalidato l'arresto e disposto la misura dell'obbligo di dimora nel comune di Fucecchio. Sorpreso ancora «al lavoro», secondo quanto ricostruito, aveva già accatastato circa 80diinnel giardino dellaper portarla via. La refurtiva è stata restituita al proprietario. L'uomo era già statosempre dai carabinieri di Empoli ad agosto 2024 per un furto in abitazione ed era statoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria alla stazione dei carabinieri di Fucecchio