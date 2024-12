Quotidiano.net - Se una mattina d’estate ritroviamo i capolavori

La letteratura è una fonte inesauribile di magie e riflessioni, generate da storie e personaggi incredibili. Non è solo svago o evasione, ma anche riflessione profonda sulla vita. Nel nostro vodcast “Il Piacere della Lettura“, online sui siti dei nostri giornali, ne abbiamo parlato con lo scrittore, editor e critico letterario Roberto Cotroneo. In Se unaun bambino (ripubblicato da Neri Pozza), scritto trent’anni fa in forma epistolare per il figlio di soli due anni – “Caro Francesco” – l’autore mostra come la letteratura sia uno strumento formidabile per comprendere la vita. Il titolo, chiaramente, omaggia il capolavoro di Italo Calvino Se una notte d’inverno un viaggiatore. "La letteratura non è qualcosa di astratto. Ti insegna a vivere – spiega lo scrittore –. Non solo filosoficamente, ma anche nelle cose pratiche dell’esistenza: nelle relazioni con gli amici, i genitori, gli amori, nella vita quotidiana".