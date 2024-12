Oasport.it - Sci alpino, Mikaela Shiffrin si opera. Incertezza sui tempi di recupero

Al momento nessuna delle due può prendere parte alla gare della Coppa del Mondo di scifemminile 2024-2025 ma, su di loro, si stanno versando fiumi e fiumi d’inchiostro, per motivi ben differenti. Stiamo parlando, ovviamente, delle due fuoriclasse statunitensi del Circo Bianco., ancora ai box dopo la brutta caduta di Killington, e Lindsey Vonn che, invece, non vede l’ora di tornare alle gare dopo aver messo in archivio il ritiro.Nelle ultime ore si segnala una importante novità per. La nativa di Vail, infatti, ha subito una piccola e rapidazione all’addome, come riportato da RaceSkiMagazine, per andare a curare la ferita da taglio che si era procurata con un bastoncino nella rovinosa caduta sulla “Superstar”. La sciatrice classe 1995 sta migliorando giorno dopo giorno ma, per il momento, non c’è ancora nessuna ufficialità sul suo rientro in gara.