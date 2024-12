Calciomercato.it - Nebbia sull’Allianz Stadium: la decisione su Juve-Venezia

I bianconeri ospitano la squadra allenata da Di Francesco nell’anticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie AOltre al freddo c’è anche laa fare da cornice all’anticipo di questa sera a Torino trantus e. Scenario tipicamente invernale all’Allianz, dove è scesa un po’ disul capoluogo piemontese che sta limitando la visibilità sulle strade per i tifosi per l’arrivo allo stadio.: lasu(calciomercato.it) La partita però al momento non è a rischio rinvio e la visuale dal campo, dopo un primo sopralluogo delle autorità competenti, consente il regolare svolgimento del match. Situazione comunque da monitorare da qui al fischio d’inizio, anche se le condizioni non dovrebbero peggiorare stando alle previsioni meteo della serata su Torino.