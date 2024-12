Tvplay.it - Lukaku e Neres ribaltano Udinese-Napoli: Conte manda un messaggio alle rivali

Iltorna alla vittoria in casa dell’con un 3-1 in favore degli azzurri: gioia per Romeluche ritrova il gol e un ottimo Davidsupplisce all’assenza di Kvaratskhelia per infortunio.I migliori ricordi recenti della storia delsono in terra friulana: è qui che gli azzurri di Luciano Sptti hanno vinto il terzo scudetto della storia del club. Tuttavia il presente parla una lingua diversa. Alla guida tecnica della formazione partenopea c’è da inizio stagione Antonioe gli azzurri sono in pieno percorso di ricostruzione, con ottimi risultati in questa prima fase del campionato. La squadra infatti è in vetta,spdell’Atalanta, e chiamata a riprendersi dopo la doppia sconfitta tra Coppa Italia e Serie A contro la Lazio.un(LaPresse) – tvplay Dall’altro lato del campo l’non vive di certo un’epoca di grande serenità.