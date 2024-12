Lui è il vincitore The voice Kids il concorrente mette tutti d’accordo Sale sul palco e sono lacrime applausi e brividi

Leggi su Caffeinamagazine.it

C’è stata grande attesa per la semifinale di The, la versione junior del talent show che ha premia le voci più belle del Paese, con partecipanti tra i sette e i quattordici anni. L’appuntamento è andato in onda venerdì 13 dicembre in prima serata su Rai 1, con Antonella Clerici alla conduzione e Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino in giuria. Dopo le consuete Blind Auditions, le audizioni al buio che caratterizzano il programma, ogni coach ha formato una squadra composta da nove giovani talenti, uno dei quali per ciascun team è stato già ammesso alla finale grazie al “Super Pass”. Durante la semifinale, gli altri otto ragazzi sisfidati in due quartine, con i coach che dovevano selezionare un soloda portare in finale per ogni quartina. Al termine della puntata, è stato rivelato quali tre concorrenti per ciascun team (i due scelti dai coach durante la puntata e il“Super Pass”) si sarebbero esibiti nella finale, prevista per venerdì 20 dicembre, sempre in prima serata su Rai 1.