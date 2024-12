Ilrestodelcarlino.it - Lepore scommette su se stesso

Il terremoto nella giunta bolognese è durato meno di 24 ore. Matteoha presentato la sua ’nuova’ squadra, nominando tre assessori e il Capo di gabinetto. Un rimpasto lampo, così come improvviso è stato l’addio di Valentina Orioli (forse non così consensuale come potrebbe sembrare). Il sindaco annuncia il rilancio dell’attività amministrativa in vista della seconda metà del mandato (che scadrà nella primavera del 2027), e va a pescare dai suoi fedelissimi. Escono la tecnica Orioli, per rafforzare – con la nomina di Michele Campaniello, capogruppo Pd – “il presidio politico” su dossier controversi come Tram e Città 30, Luca Rizzo Nervo, che porta la sua esperienza su Sanità e immigrazione in Regione, e Massimo Bugani, ex grillino, accolto dal presidente dell’Assemblea legislativa, Maurizio Fabbri.