L’Atalanta bella e possibile è un esempio per tutti

La cosa più semplice sarebbe parlare della grandezza di questa Atalanta elencando le vittorie. Ma per capirla, meglio parlare di una sconfitta: quella di martedì in Champions. C’è una nuova grande nel continente. Per batterla, il Real Madrid ha dovuto mandare in gol tutta la migliore argenteria a disposizione: Mbappé, Bellingham, Vinicius jr. Se non avete voglia di estetica, ecco un po’ di numeri per dirla in modo inequivocabile: il Real, quindici volte campione d’Europa e campione uscente, per vincere contro, alla sua quarta partecipazione nel torneo dei migliori d’Europa, ha dovuto far segnare tre giocatori che hanno un ingaggio lordo complessivo pari a quasi 73 milioni di euro, di 14 milioni superiore all’intero monte stipendi dei bergamaschi. Tre dal valore di mercato di 560 milioni (i dati sono di Transfermarkt), superiore di 110 milioni di euro rispetto a quello dell’intera rosa del