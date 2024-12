Droni UsaTrump | chiarite o abbatteteli

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.05 Il presidente eletto Trump interviene sui misteriosiavvistati in molti stati americani. "Misteriosisono avvistati in tutto il Paese. Non penso che questo possa accedere senza che il governo ne sia a conoscenza.con il pubblico ora. Altrimenti", afferma sul suo social Truth. I timori per gli avvistamenti salgono e innervosiscono anche il Congresso, che chiede risposte alle autorità."Non siamo a conoscenza di minacce o attività nefaste",dice il segretario alla Sicurezza nazionale Alejandro Majorkas.