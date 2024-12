.com - Disponibile in digitale l’album “THE PIPER’S CALL LIVE AROUND THE WORLD” di DAVID GILMOUR

Leggi su .com

Il brano “The“ usciva lo scorso aprile anticipando “Luck And Strange“, un album che avrebbe segnato la storia di, definito il migliore della sua carriera solista, entrato al primo posto nelle classifiche di nove Paesi, certificato ORO e accompagnato da un tour mondiale di successo.Quel singolo oggi rivive in una nuova speciale versione: “TheThe”! registrata durante il tour di Luck and Strange in cinque prestigiose location: il Brighton Centre, il Circo Massimo a Roma, la Royal Albert Hall a Londra, l’Intuit Dome a Los Angeles e il Madison Square Garden a New York. I vari segmenti sono stati montati insieme da, Charlie Andrew e Matt Glasby per creare una traccia unica e senza soluzione di continuità.ha dichiarato:«Nel tour di “Luck and Strange” ho suonato con la migliore band che abbia mai avuto.