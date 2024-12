Ilrestodelcarlino.it - Daniela Ruggi, c’è un’altra testimone: “Vista alla biglietteria dei bus, aveva uno zaino da scout”

Modena, 14 dicembre 2024 – “Quando l’hoin tv l’ho riconosciuta subito: il suo sorriso micolpito, con questa sua dentatura particolare. Era arrivata tutta sorridente allo sportello e michiesto informazioni sull’autobus per Pavullo. Le avevo risposto che sarebbe partito alle 12 dcorsia numero due. Era sola quando l’homa ne sono certa: era”. Tutto porta a Modena. Dopo la testimonianza degli operatori di Porta Aperta, che hanno dichiarato di aver visto la 31enne scomparsa da Vitriola di Montefiorino all’interno della mensa lo scorso ottobre, ora anche Antonella Bernardo, operatrice delladell’autostazione conferma di aver incrociato. Anche in questo caso, secondo Bernardo,era a Modena intorno a metà ottobre. La procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di sequestro di persona, che oggi vede come unico indagato il 67enne Domenico Lanza.