Conte ad Atreju | No alleanze strutturali con il Pd E sul suo governo con la destra | Non lo rifarei ora c’è deriva reazionaria

«Non saremo mai il cespuglio o lo junior partner di nessuno. Non siamo per farecon il Pd perché snaturerebbe le nostre battaglie». Ad, la festa di Fratelli d’Italia, Giuseppemette da subito in pratica quanto deciso dagli iscritti del Movimento 5 stelle nel processo costituente che si è concluso con l’eliminazione della figura del Garante, ovvero di Beppe Grillo. Oggi, 14 dicembre, il leader pentastellato ed ex premier ha parlato anche della sua alleanza, al tempo delI, con la Lega. Una convivenza che non rifarebbe: «Seun’alleanza con i partiti di? No, vi dico la verità. Una cosa è la prospettiva conservatrice che io rispetto. Un’altra cosa sono le derive reazionarie».L’alleanza con il Pd«Noi ci siamo definiti progressisti indipendenti, vuol dire avere una visione diversa da quella die lavorare per costruire una alternativa di».