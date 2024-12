Ilrestodelcarlino.it - Camerino-Potenza Picena. Lo scontro al vertice più atteso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Angelo Ortolani (foto), tecnico della Folgore Castelraimondo presenta questo turno del girone C di Prima categoria.: "È unoaltra squadre costruite per fare benissimo potendo contare su elementi di categoria. Non credo che possa finire in parità e dico 12". Folgore Castelraimondo-San Claudio: "Una partita impegnativa contro un avversario che ci tallona di un punto". Montecassiano-Portorecanati: "Il Montecassiano deve sfruttare il turno interno per rimanere nelle zone che contano contro un Portorecanati in ripresa". Montecosaro-Borgo Mogliano: "Il Montecosaro è una squadra in salute così come Mogliano, non escludo che possa finire in parità". Passatempese-Montemilone Pollenza: "Passatempo ha ottimi elementi ed è una squadra che deve pensare in grande e in casa è più temibile, credo che possa incamerare i 3 punti".