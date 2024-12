Lettera43.it - Ufficiale, Lindsey Vonn tornerà in gara in Coppa del mondo a St. Moritz

A 40 anni di età e a sei al ritiro,farà il suo ritorno nelladeldi sci nella tappa di Saint-(Svizzera) del 21 e 22 dicembre. «È tornata», ha annunciato su Instagram Red Bull, sponsor della sciatrice, postando un video in cui si vede l’ex numero uno deldire con un sorriso: «Sembra che St.sia un bel posto in questo periodo dell’anno». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Red Bull (@redbull)Recente l’intervento chirurgico per sostituire parte del ginocchio destro con una protesi in titanio, che in primavera si è sottoposta a un intervento chirurgico per sostituire parte del ginocchio destro con una protesi in titanio, nel corso della carriera è stata vittima di numerosi infortuni e, vincitrice di 82 prove indel– cinque volte a St.