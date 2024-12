Oasport.it - Tim Henman si pronuncia sui favoriti per gli Australian Open: “Sinner davanti a tutti, ma attenzione a Djokovic”

Dal 12 al 26 gennaio gli2025 terranno banco. Sui campi di Melbourne il primo Slam metterà a dura prova i tennisti, che in questi giorni si stanno preparando ad hoc per essere pronti per una nuova lunga e impegnativa stagione agonistica. In particolare, Jannik, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev hanno deciso di non affrontare alcun match ufficiale prima del via del Major.Persi tratta di una replica di quanto fatto l’anno passato, quando l’altoatesino si preparò ad Alicante (Spagna) per tre settimane prima di volare nella terra dei canguri. La differenza rispetto sta nel luogo di preparazione dal momento che Jannik si sta allenando a Dubai, sfruttando delle strutture perfette per il lavoro fisico e sul campo da gioco.In vista del torneoo, l’ex tennista e attuale commentatore per Eurosport, Timsi èto rispetto a chi potrà fare la differenza.