Lettera43.it - Stellantis, gli operai di Mirafiori in cassa integrazione fino al 2 agosto 2025

Altro che «nessuna estinzione»: la situazione asembra peggiorare ogni giorno di più.a comunicato ai sindacati che laper i lavoratori dello stabilimento torinese, tutti impiegati sulla linea 500 Bev, sarà prorogataal prossimo. Nel dettaglio, ha spiegato Milano Finanza, dal 7 gennaio al 14 febbraio si fermeranno i 254 lavoratori del Preassembly & Logistic Unit (ex mascherine). Mentre dal 7 gennaio al 2toccherà al settore Carrozzeria linea 500 Bev, in cui saranno interessati 1.005 lavoratori, e alla Carrozzeria linea Maserati che vede coinvolti 794 lavoratori. E inoltre sempreal 2, ancora, si fermeranno 334 lavoratoriEurope di San Benigno, 300 per Presse e 96 per Costruzione Stampi.(Imagoeconomica).