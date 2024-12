Lapresse.it - Sciopero generale, Salvini contestato a Roma con banconote da 3€: “Non vogliamo elemosina”

Contestazione contro il ministroe il governo durante il corteo per lodell’USB a. All’esterno del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è andata infatti in scena una dimostrazione contro l’aumento di tre euro delle pensioni minime in manovra: “Non lal’e la carità!”. Accese anche diverse batterie di fuochi d’artificio di fronte al ministero e nei pressi di Porta Pia. Durante il corteo, un’altra batteria era stata simbolicamente accesa di fronte alla sede dell’aeronautica militare di viale dell’Università per protestare contro le politiche di riarmo e di aumento delle spese militari.