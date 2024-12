Quifinanza.it - Riduzione tampon tax bocciata, gli assorbenti saranno ancora tassati più dei tartufi

Leggi su Quifinanza.it

Nella Manovra 2025 non c’è spazio per ladella cosiddettatax, ovvero l’aliquota Iva sui prodotti di igiene femminile e dell’infanzia, comee pannolini. La proposta di ridurre l’Iva dal 10% al 5% per questi prodotti, avanzata da un gruppo di deputati del Partito Democratico (PD), è statadalla maggioranza di governo. La decisione è stata presa durante l’esame della Manovra, che si sta svolgendo in Parlamento e il governo ha confermato che l’Iva suglirimarrà al 10%. Nonostante i 180 milioni di euro richiesti per ladell’Iva, il governo ha destinato queste risorse per coprire altre spese, come le multe per i No Vax. La bocciatura dell’emendamento è stata vista come un segnale che il tema della povertà mestruale non sarà affrontato con una soluzione concreta nemmeno nel 2025.