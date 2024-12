Lanazione.it - Pisa, Angelo Squadrone non parteciperà alla maratona del 15 dicembre

Leggi su Lanazione.it

, 132024 - "Non correrò ladi". A due giorni dgara che si terrà domenica lo annuncia, il maratoneta ormai sulla soglia dei 96 anni che vanta un ricco palmares con una dozzina di titoli europei e italiani, e la partecipazione a quasi 140 maratone. Ultima vittoria quella dell'8 agosto al campionato mondiale dei 10 km a Goteborg, in Svezia. Ora, però, la rinuncia a correre ladi, che non prevede la 10 km, "per tutelare la mia salute - spiega-. Mi sono reso conto il 24 novembre a Firenze di non aver più la forza fisica per competere nella mezza, pertanto ho deciso di non parteciparedidel 15in quanto non è prevista la gara dei 10 km"., però, non si fermerà. La promessa, infatti, è di tornare in pista in occasione dei prossimi campionati italiani, europei e mondiali sulla distanza dei 10 km.