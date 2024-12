Ilrestodelcarlino.it - Nel 1984 una delegazione cinese alla Resin Plast

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ai primi di ottobre delunaguidata dal governatore della provincia dello Shanxi e composta da dirigenti industriali e direttori dei dipartimenti delle industrie chimiche, relazioni economiche e commercio con l’estero, fece visitadi Ravenna, azienda leader nel settore della produzione di condotte in Pvc. L’iniziativa si inseriva in un ampio programma di interscambi fra Italia e Cina messo a punto dBanca Nazionale dell’Agricoltura. Era il tempo in cui la Cina di Deng Xiaoping si apriva al libero mercato e iniziava il percorso di modernizzazione. A cura di Carlo Raggi