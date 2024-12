361magazine.com - Make-up delle Feste: focus sullo sguardo, ma con prodotti facili da applicare, low cost e a tenuta estrema

Leggi su 361magazine.com

intenso e-up a lungaper affrontare al meglio lee il party di Capodanno. Imust have e lowda regalarsi (o regalare)Durante leè importante scegliereup a lungain grado non solo di tenere bene dalla mattina alla sera, ma anche di donare al volto un aspetto seducente che ben si abbini agli outfit indossati per le occasioni speciali: dai cenoni in famiglia, al party di fine anno.Bottega Verde corre sempre in aiuto alle beauty addicted e per la prima presenta le novità 2025 dedicata agli occhi, per rendere localdo e intenso in ogni momento della stagione fredda. E sì, anche durante le!Il Matitone ombretto WaterProof e la Matita occhi Waterproof – kajal disponibili in una variopinta palette di nuance, perfette per creare i look personalizzati da sfoggiare nel nuovo anno, con effetti cromatici perfetti per valorizzare i tratti e lineamenti del viso ogni giorno.