Lo Stagista la manager della felicità Paola Baravalle | Bastano 60 secondi per trasformare il luogo di lavoro – Il podcast

«Il tempo è quello che è: un minuto sono 60. Ma l’energia che metti in quel minuto può cambiare, e con lei cambia la resa». È tutta una questione di attenzione, di ascolto e disponibilità: secondo, chief happiness officer di 47 anni, basta questo perildida tossico a positivo. Di “” in Italia ce ne sono solo 400. Eppure «esistono molte realtà guidate da “cho” che registrano una crescita a doppia cifra», ha assicuratodurante l’ottava puntata delaudio e video Lodi Filippo Grondona, prodotto da Faro Entertainment e SBAM Noisy Ideas in media partnership con Open. Il motivo è semplice: «Le persone che stanno bene tendenzialmente fanno funzionare le cose un po’ meglio». La puntata sarà disponibile su tutte le principali piattaforme audio e in video su Spotify e sul profilo YouTube di Filippo Grondona a partire da venerdì 13 dicembre 2024.